Le transfert de Ruud Boffin au Standard dépend de nombreux facteurs

Le Standard est à la recherche d'un gardien expérimenté pour soutenir Arnaud Bodart. Les Rouches veulent se concentrer pleinement sur le gardien de 21 ans.

Le Trudonnaire joue à l'étranger depuis près de 14 ans et en attendant, il a hâte de retourner en Belgique. "Il souhaite venir en Belgique. Sa femme et ses enfants sont restés ici tout le temps pendant qu'il était en Turquie", explique Gunter Thiebaut, ami et manager.

Mais sa venue au Strandard dépend de beaucoup de choses. Avant toute chose, les Rouches doivent se séparer Milinkovic-Savic. Le Serbe, grand comme un arbre, a été vu comme le gardien numéro 1, mais n'a jamais pu répondre aux attentes.

De plus, il faut savoir si Antalyaspor veut accepter un transfert de leur portier titulaire. Enfin, il y a toute la question de la situation financière.