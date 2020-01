Igor De Camargo n'abdique pas: "Rien n'est fait"

A nouveau brillant contre ses anciennes couleurs, Igor De Camargo continue de croire en une qualification malinoise pour les playoffs 2.

Rien ne semble pouvoir arrêter Igor De Camargo, qui, malgré ses 36 ans, a encore impressionné la galerie, vendredi soir, avec un doublé contre le Standard. "Comment je fais pour être encore performant? Je prends toujours autant de plaisir", insiste-t-il.

Toujours est-il que Malines a perdu de précieuses unités dans la course au top 6. "Mais on ne doit pas baisser la tête et surtout pas après une telle prestation", analyse l'ancien Rouche. "Il y a certaines choses qu'on peut encore améliorer, mais il n'y a rien de mal fait", conclut-il. Malines pourrait même rester seul à la sixième place, si Zulte Waregem et Genk se neutralisent, dimanche soir, en clôture de cette 22e journée....