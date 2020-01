Quand un ancien de Zulte débarque chez le rival : "Spécial, mais c'est le foot"

Le nouveau défenseur central des Kerels espère faire aussi bien avec le KVK que lors de ses deux saisons chez le voisin.

En panne sèche de temps de jeu avec la Gantoise (il a dû se contenter de 90 minutes en Coupe depuis le début de la saison), Timothy Derijck a opté pour Courtrai, où il espère écrire une belle nouvelle page de sa carrière.

"Faire à Courtrai ce que j'ai fait à Zulte"

Un transfert, forcément, un peu particulier pour un défenseur qui a fait les beaux jours Zulte Waregem, le voisin et rival du KVK, où il a même porté le brassard. "Ça a toujours été des rencontres spéciales, pour les fans c'est un peu entre amour et haine. Mais ça fait partie du foot et maintenant, je veux faire pour Courtrai ce que j’ai fait quand j’étais à Zulte: jouer au plus haut niveau possible et gagner un maximum de rencontres."

Et le premier défi courtaisien Timothy Derijck, successeur désigné de Gary Kagelmacher rentré en Uruguay, pourrait arriver très vite, puisque Courtrai se déplace à l’Antwerp, jeudi soir, en demi-finale aller de la Coupe de Belgique.