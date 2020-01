Tout savoir sur la deuxième demi-finale : Antwerp - Courtrai

Après un Bruges - Zulte Waregem qui reste ouvert pour le match retour, l'Antwerp et Courtrai s'affrontent ce mercredi soir au Bosuil.

Avantage historique pour... Courtrai

Les vingt dernières années, les deux clubs se sont rencontrés à deux reprises en Coupe de Belgique. Il ne faut pas remonter très loin pour tomber sur les derniers affrontements. En 2017, les Anversois venaient perdre au stade Boterberg 4-2 en huitième de finale. Après une bonne heure de jeu, c’était déjà 4-0, grâce notamment à un doublé de Jérémy Perbet.

L’autre duel en Coupe de Belgique fut plus disputé. En 2011, pour le premier tour des équipes professionnelles, il a fallu aller aux tirs au but pour déterminer un vainqueur. Kristof Van Hout arrêtait le pénalty de Benjamin Lambot et permettait à Courtrai de se débarrasser à nouveau de l’Antwerp.

L'Antwerp, grand favori

Ce mercredi soir, la donne a quelque peu changé. Premièrement, le match se jouera en aller/retour, demi-finale oblige. Les Courtraisiens devront donc se rendre pour la première fois ce siècle-ci au Bosuil pour un match de Coupe de Belgique.

Mais surtout, entre-temps, le Great Old est redevenu un tout grand du championnat belge. Deuxième avec La Gantoise, l’Antwerp part clairement favori avant de rencontrer les douzièmes du championnat. Même si la première demi-finale a encore prouvé qu’une compétition n’était pas l’autre, Bölöni dispose d’un noyau plus qualitatif, et plus large.

Les noyaux

Qui plus est, Koji Miyoshi a repris les entraînements depuis quelques jours et pourrait bien prendre place sur le banc ce mercredi soir. Pour rappel, le milieu offensif japonais était blessé depuis le mois de novembre. En revanche, Wesley Hoedt sera suspendu, suite à sa carte rouge reçue ce week-end contre le Cercle de Bruges. Aurelio Buta est également suspendu.

Pour le reste, hormis l’éternel blessé Matheus Borges, les batteries sont pleines et rechargées du côté anversois. Le Bosuil, pas loin d’être sold-out, sera surchauffé pour pousser les Anversois vers leur première finale en 27 ans.

De son côté, Courtrai mise tout sur la Coupe de Belgique. Plus concerné par la relégation, mais trop loin de la sixième place, le KVK n’a plus que cette compétition comme réelle ambition, en attendant les PO2. Et Yves Vanderhaeghe pourra déjà compter sur son nouveau renfort, Timothy Derijck.

Coup d’envoi à 20h45 !