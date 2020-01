Ligue 1 : Rennes va arracher un point en déplacement à Nice

Les Rouge et Noir réalisent une saison impressionnante et restent derrière Marseille, dauphin du PSG.

L'OGC Nice recevait Rennes en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 vendredi soir. Après une première mi-temps assez terne, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors des 45 minutes suivantes.

C'est d'abord les visités qui ont ouvert la marque au retour des vestiaires grâce à Dolberg. Cependant, Tait remettait les deux équipes à égalité à dix minutes du terme.

Malgré plus de 40 tentatives de tirs combinées, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Un partage qui permet à Rennes de prendre un point et de conforter sa troisième place au classement. Nice, de son côté, reste dans le ventre mou et prend provisoirement la 10e place.