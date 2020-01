L'Union y croit encore : "On a notre sort entre les mains"

Tenu en échec par Lommel, l'Union a loupé l'occasion de se relancer le week-end dernier, mais les Bruxellois n'abdiquent pas pour autant.

À cinq journées de la fin du championnat, l’Union occupe la sixième place au classement de la deuxième tranche, mais n’a que quatre points de retard sur le leader, Virton. "Gagner la deuxième tranche ? C’est notre objectif, mais je pense que c’est l’objectif de tout le monde, à part peut-être Lokeren qui est un peu plus à la traîne", estime Sébastien Pocognoli.

"Tout gagner!"

Pour aller chercher une place en finale, les Bruxellois n’ont en tout cas plus le choix. "Il va falloir tout gagner", insiste le latéral gauche. "Si on avait battu Lommel, on aurait peut-être encore un bonus, mais plus maintenant."

Et les Jaune et Bleu croient encore en leurs chances de coiffer tout le monde dans la dernière ligne droite. "On a encore notre sort entre les mains, il faut faire le maximum pour gagner les cinq dernières finales."