Philippe Clement: "Rien à dire sur les intentions"

Le coach brugeois était globalement satisfait de la prestation livrée par ses hommes, même si le hors-jeu sifflé contre Vormer à la dernière minute lui reste, un peu, en travers de la gorge.

"Je repense à la dernière phase et je ne suis pas sûr qu'il y avait hors-jeu. Mais la phase a été arrêtée très vite. Pourquoi les arbitres n'ont-ils pas laissé le jeu se dérouler?", interroge Philippe Clement, qui eu l'occasion d'en discuter avec les arbitres. "On en a parlé calmement après le match, ce qui est vraiment très bien. Et peut-être que c'est le genre de phase sur lequel on devra réfléchir à l'avenir.

Au-delà de cette phase, le Club a aussi été gêné par le Sporting de Charleroi. "On a eu quelques occasions, en première et seconde période. Peut-être qu'on ne s'en est pas créé assez, mais je ne peux rien dire sur les intentions ou la mise en oeuvre de notre plan", insiste Philippe Clement.

Mais pour la deuxième fois consécutive, le Club de Bruges perd des points. "Je ne pense pas à la concurrence ou au classement. Je me contente de prépare le groupe pour chaque rencontre. On verra où on en est à la fin de la phase classique. Notre premier objectif est de gagner, car nous voulons avoir un avantage avant les playoffs."