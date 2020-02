Nicolas Penneteau: "On devra tirer les leçons de cette défaite"

Invaincu depuis 13 rencontres en championnat, le Sporting de Charleroi a, cette fois, dû s'incliner à Genk. Mais lels Zèbres doivent directement se remettre dans le rythme.

Et pourtant, Nicolas Penneteau aura tout faire pour retarder l'échéance, d'abord, puis pour maintenir les espoirs de Charleroi. "Malheureusement, ça n'a pas suffi", explique le portier français à Voo Sport. "En tant que gardien, on aimerait toujours garder le zéro, pour aider l'équipe."

"Un match difficile"

Pas cette fois, pour Nicolas Penneteau qui a dû se retourner quelques minutes avant la pause, et ça a suffi à Genk pour empocher les trois points. "Ça a été un match difficile, surtout en première période, où Genk méritait son avantage. Après le repos, c'était mieux, mais on n'a pas vraiment eu de grosses occasions", analyse-t-il.

Rien de dramatique pour les Zèbres, même s'ils attendent toujours leur première victoire de l'année 2020. "A Eupen, il y avait un peu de frustration, oui, mais après on a joué Bruges, peut-être le futur champion et là, Genk, le champion en titre, ce n'est pas dramatique", tempère directement le dernier rempart de Charleroi.

Des leçons à tirer

En revanche, il insiste, il ne faudra pas oublier le déroulement du match disputé ce samedi dans le Limbourg. "On a peut-être été surpris par l'intensité qu'ils ont mise en début de match et ça ne devrait pas. Mais on a un groupe très jeune, qui apprend, et on doit retenir les leçons de ce match", conclut-il. D'autant plus que ce sont Zulte Waregem, Malines et l'Antwerp qui attendent Charleroi dans les prochaines semaines...