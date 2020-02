Anderlecht bat sobrement un Mouscron morose, Colassin à nouveau buteur

Le RSC Anderlecht n'aura pas rendu le meilleur hommage à Rensenbrink sur la forme, mais aura pris trois points très importants face à un Mouscron venu comme à l'usine.

Onze Rensenbrink sur le terrain : un hommage à la hauteur du plus grand joueur à avoir jamais évolué en Belgique rendu ce dimanche avant Anderlecht - Mouscron. Comme on aurait aimé que les supporters de l'Excel comprennent la portée du personnage de Rob Rensenbrink plutôt que de gâcher la minute de silence en son honneur par des cris bovins et des chants hors de propos. Mais place au football, avec un onze sans nouvelle recrue côté Anderlecht tandis que Lasse Sobiech fait ses débuts pour Mouscron ...

Après la prestation catastrophique au Cercle de Bruges la semaine passée, Anderlecht doit se remettre d'aplomb de manière un peu plus convaincante et on pense rapidement que ce sera le cas : Francis Amuzu, bien trouvé en profondeur, se débarrasse de Sobiech et croit faire 1-0, mais est signalé hors-jeu assez logiquement (8e). Les centres de Doku, qui danse avec Antonov, ne trouvent jamais preneur, Michel Vlap et Elias Cobbaut placent à côté et après une parodie de supportérisme, l'Excel Mouscron offre une parodie de football, multipliant les fautes face à un RSCA peu inspiré.

Niveau satisfactions côté anderlechtois, on soulignera en première période un Amir Murillo très présent, qui ratisse notamment un ballon dans les 25 mètres permettant à Zulj de servir Colassin ... qui ne peut conclure, pas plus que Vlap (20e). Le Panaméen offrira également à Butez sa seule intervention en profitant d'une nouvelle glissade d'un Antonov en perdition, mais le score à la pause sera de 0-0.

Encore Colassin !

La seconde période semblera reprendre sur le même rythme et avec le même schéma : Mouscron n'est plus que le fantôme de l'équipe qui rêvait légitimement aux PO1 il y a quelques mois et il faudra que Butez sorte le grand jeu devant Doku pour empêcher Anderlecht de rapidement prendre l'avantage (49e). Doku et Amuzu, s'ils manquent toujours terriblement de précision dans le dernier geste, restent les seuls à amener un peu de percussion.

L'étincelle viendra encore du jeune Antoine Colassin : bien servi à la limite du hors-jeu par Zulj, il efface magnifiquement son homme pour enrouler dans les filets hurlus. Mouscron a beau protester, le but est valable et validé (1-0, 70e). Le plus dur est fait et on aura même l'impression que le résultat suffit à Anderlecht tandis que l'Excel (toujours pas dirigé, rappelons-le, par Bernd Hollebarch, une situation qui vire à l'intenable) ne se procurera pas plus d'occasions après qu'avant le but.

La victoire était un must, offrir un spectacle de qualité un luxe qu'il aurait fallu s'offrir après le match du week-end passé. Pas de "shame on you" de la part du public cependant, tant Anderlecht n'a jamais paru inquiété cette fois. Et si la forme n'y est pas encore, cela fait 6/6 pour la première fois depuis les journées 14 et 15. Pour Mouscron, c'est 0/12 et une morosité qui semble bien installée ...