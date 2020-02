Comme en 2012, les Courtraisiens rêvent de finale : "On avait eu chaud tout le parcours"

Ce jeudi, les Courtraisiens recevront l'Antwerp dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe de Belgique.

Hein Vanhaezebrouck et Yves Vanderhaeghe se sont retrouvés pour évoquer le presque exploit de 2012. A l'époque, le KVK s'était glissé en finale de la Coupe. Mais non sans difficulté. En 16ème de finale, les Courtraisiens avaient déjà eu chaud ; ils avaient battu... l'Antwerp aux tirs au but. Qui sait, le scénario pourrait se reproduire ce jeudi, si les deux équipes partagent à nouveau sur le score de 1-1.

Ensuite, Vanhaezebrouck et ses joueurs s'étaient débarrassés de Saint-Trond, du Beerschot et de Mons, toujours sur le plus petit écart cumulé possible. L'ancien coach s'en rappelle : "On avait eu chaud durant tout le parcours de la Coupe. Mais on pouvait compter sur des bonnes rotations, ce qui était important pour nous" peut-on lire sur le site du KVK. Les Flandriens s'étaient finalement inclinés en finale contre Lokeren. Harbaoui avait crucifié Courtrai à la 77ème minute.