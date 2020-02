L'Excel Mouscron attend impatiemment son coach

Le flou règne toujours autour de la situation de Bernd Hollerbach à Mouscron.

On n'a plus revu Bernd Hollerbach sur un banc de Pro League depuis le 21 décembre dernier, c'était contre Charleroi. Malade, le coach allemand se fait attendre au Canonnier. Et depuis, l'Excel Mouscron a enchaîné les défaites en championnat.

Simple coïncidence? Peut-être pas. "Une équipe a besoin de son entraîneur et on en a clairement besoin", estime Rudy Vata, conseiller sportif et qui assure l'interim en attendant le retour de l'Allemand.

En attendant, la direction hurlue est très discrète sur le sujet. Même si Paul Allerts l'affirme: on devrait bientôt revoir le coach allemand. "Bernd a encore fait des examens la semaines dernières, on attend très vite son retour", explique de le Directeur Général de l'Excel au Laatste Nieuws.