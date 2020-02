"Le match le plus important de la saison" pour le KVK

Les Kerels sont à une marche du Heisel, mais le plus dur reste à faire.

Fort d'un bon partage conquis au Bosuil, le KV Courtrai entamera sa demi-finale retour de Coupe de Belgique avec un petit avantage. Celui du but marqué à l'extérieur. "Nous avons autant de chances que l'Antwerp de nous qualifier pour la finale", estime d'ailleurs Joseph Allijns au micro de Sporza.

Un moment unique pour un club et ses supporters.

Et le président courtraisien, ne le cache pas: cette Coupe de Belgique le fait rêver: "C'est le match le plus important de la saison", assène-t-il. "Une finale de Coupe, c'est un moment unique pour un club et ses supporters. Nous voulons leur offrir cette finale", insiste-t-il.

Et Joseph Allijns a même déjà un choisi l'adversaire qu'il aimerait croiser au Stade Roi Baudouin. "Honnêtement, j'aimerais une finale contre Zulte Waregem. Ce serait toute une région qui rejoindrait la capitale, ce serait encore plus unique. Mais on en est encore loin et nous restons les pieds sur terre." Car avant ça, Courtrai devra encore se défaire de l'Antwerp, jeudi soir, ce qui ne sera pas une mince affaire...