Mouscron prend tout le monde de court : changement d'entraîneur pour la fin de la phase classique !

La situation de Bernd Hollerbach, toujours souffrant, est apparemment assez sérieuse pour que l'Excel Mouscron se décide à lui trouver un remplaçant temporaire.

Voilà plus d'un mois que Bernd Hollerbach n'est plus apparu sur le banc de l'Excel Mouscron : l'Allemand, souffrant de ce qui semble être une grave infection pulmonaire, a même manqué le stage hivernal des Hurlus. Après des semaines décevantes sur le plan des résultats dans une ambiance morose, l'Excel a décidé de réagir : c'est Philippe Saint-Jean, ancien entraîneur des Hurlus et directeur du Futurosport, qui remplacera Hollerbach "jusqu'au terme de la phase classique".

Voici le communiqué intégral de l'Excel Mouscron :

"Bernd Hollerbach, toujours en convalescence, n’est actuellement pas en mesure de reprendre du service et doit encore observer plusieurs semaines de repos. La direction mouscronnoise se devait donc de prendre une décision. Elle a décidé de trouver une solution en lui trouvant un remplaçant jusqu’au terme de la saison classique. C’est désormais chose faite. Son successeur dans le vestiaire mouscronnois est bien connu dans la cité des Hurlus puisqu’il s’agit de Philippe Saint-Jean, le directeur du centre de formation et ancien entraîneur de l’équipe première.

En ce qui concerne Bernd Hollerbach, sa situation sera réévaluée au terme de la saison. Quant à Rudy Vata, qui avait pris les commandes depuis la fin du stage, il retrouvera son poste de conseiller sportif".