📷 Discours de Philippe Clement et soir de fête: la qualification brugeoise vue de l'intérieur

"Félicitations à tous de la part de tout le staff", commence le coach du Club de Bruges dans son discours d'après-match. Mais, la qualification acquise, Philippe Clement ne relâche pas la pression sur ses hommes, au contraire. "Ce sera notre force pour les prochains mois: nous devrons être aussi en fit que possible et prendre match par match."

"Jouer la finale, c'est fantastique. Vous avez fait le bonheur des supporters, il y aura énormément de monde pour nous soutenir au Heysel et nous devrons à nouveau répondre présents à ce moment-là."

Mais surtout, Philippe Clement et ses hommes le savent: c'est peut-être un petit bout d'histoire qui attend le Club à l'issue de la saison: "On peut faire quelque chose de très spécial cette année et je pense qu'on va le faire", conclut un Clinton Mata enchanté.

🙏 We can do something nice this year... And I think we will do it my friend!



