Jess Thorup prévient Anderlecht : "Nous comptons 32 points sur 36 à la maison"

La Gantoise recevra le Sporting d'Anderlecht en ouverture de la 25ème journée de Jupiler Pro League vendredi soir.

Après Genk et le KV Malines, La Gantoise va affronter un troisième candidat aux playoffs 1 de suite avec Anderlecht, mais Jess Thorup n'est pas inquiet. Il est satisfait du jeu proposé par ses troupes. "Nous avons gagné trois fois de suite cette année et quatre en comptant la victoire contre le Standard juste avant la trêve hivernale, nous sommes à 12 sur 12. Gagner vous donne de la confiance et cela vous pousse à faire de grands progrès", a souligné le Danois en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Je suis très heureux que nous ayons recommencé avec une vraie mentalité de vainqueur. Nous croyons en notre façon de jouer. Si nous atteignons notre niveau, nous pouvons gagner contre tout le monde. Nous le prouvons pour le moment. Il y a des gars qui viennent du banc pour aider l'équipe. Beaucoup de joueurs ont le sentiment d'être impliqués dans ce que nous réalisons", a confie le coach des Buffalos.

Thorup veut confirmer contre Anderlecht. "Le Sporting a sans aucun doute le sentiment de se rapprocher de ce que personne ne pensait possible", explique Thorup. "Avec deux victoires consécutives, ils s'approchent des playoffs 1. Ils ont beaucoup de jeunes talents, surtout offensifs. Mais nous comptons 32 points sur 36 à la maison, ce qui renforce notre conviction que nous pouvons toujours faire quelque chose à la Ghelamco Arena, quoi qu'il arrive. Encore plus dans un stade à guichets fermés", a conclu Thorup.