Arnold Temanfo justifie le choix du FC Liège

La dernière recrue du matricule 4 a fait ses grands début samedi soir lors du derby liégeois. Le Français a livré une belle prestation du côté de Seraing même si la partie a dû être arrêtée après une panne de courant à la 69ème minute.

Arnold Temanfo est satisfait de sa première sous le maillot du FC Liège. "C'était un bon match. Nous avons fait une grosse première période. En seconde mi-temps, ce fut un peu plus compliqué après la réduction du score de Seraing. Néanmoins, nous étions bien en place et je pense que nous aurions tenu le coup. Nous aurions préféré remporter le match à la 90ème minute. Si c'est tapis vert tant mieux, si nous devons le rejouer, nous tenterons de livrer la même prestation et de gagner à nouveau", confie le Français à l'issue de la rencontre.

Le joueur s'est vite adapté à sa nouvelle équipe. "Les gars m'ont bien accueilli et le coach m'a dit ce qu'il attendait de moi. Ça se passe très bien. Ce système à trois derrière ? Je ne connaissais pas mais ça fonctionne très bien", souligne le défenseur âgé de 26 ans.

Le dernier renfort du matricule 4 explique ensuite pourquoi il a choisi de poser ses valises à au FC Liège. "Une progression pour moi, j'évoluais en quatrième division française. Puis la ferveur du club, cela donne envie de venir. Je ne connaissais pas ça, regardez le public de feu présent en masse pour ce derby. Mes ambitions ? Apporter de la sérénité défensive et essayer de garder le zéro", a conclu Arnold Temanfo.