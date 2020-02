Mésentente sur la répartition des droits tv : "Nulle part en Europe, la différence est si grande"

La Pro League se réunit à nouveau ce lundi soir pour finaliser le prochain contrat concernant les droits tv du championnat belge. Comme les montants sont de plus en plus grands, les conflits et divergences se creusent également.

Pour le moment, Het Nieuwsblad révèle que c'est Eleven Sports qui aurait la préférence de la Pro League pour les droits de la prochaine saison. Eleven aurait mis sur la table plus de 80 millions d'euros, soit deux millions de plus que ses concurrents (Voo, Telenet et Proximus). Seul Ivan De Witte de La Gantoise espère encore avoir une offre supérieure. La divergence d'opinion est surtout relative à la répartition du butin. En effet, le G5 veut s'approprier la grande majorité des bénéfices, tant dis que les 11 autres clubs de D1A et les 6 de D1B plaident pour une répartition plus égalitaire. L'argument est le suivant : "Nulle part ailleurs en Europe, la répartition des bénéfices des droits TV n'est si inégalitaire entre petits et grands clubs". La discussion risque d'être longue ce lundi soir.