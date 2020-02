Totti a retrouvé de l'emploi à Rome

Francesco Totti fait partie de ses rares joueurs fidèles toute leur carrière à leur club de coeur et/ou de formation. Le football moderne et ses transferts incessants aux gros chèques font de lui un joueur romantique regretté par les plus nostalgiques.

Formé à l'AS Rome, il y aura joué par la suite de 1993 à 2017. 24 ans de loyaux services grâce à son coup de patte et sa vision du jeu typique des numéros 10 à l'ancienne.

Amoureux de son club, Totti avait rejoint la direction romaine après avoir raccroché les crampons. Mais pas assez impliqué à son goût, l'Italien avait préféré mettre un terme à ses occupations l'été passé.

A présent, âgé de 43 ans, Francesco Totti annonce sur son compte Twitter qu'il s'est trouvé une nouvelle occupation, toujours à Rome bien sûr. Il va créer deux entreprises de scouting et de management de joueurs. Il commente : "Une nouvelle aventure débute", avant de détailler : "Je suis fier d'annoncer la fondation de ces deux entreprises de consultance et d'assistance aux joueurs et aux clubs, basées à Rome".