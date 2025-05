C'est dans les vieilles casseroles... : La Gantoise fait confiance à un ancien de la maison pour remettre de l'ordre

La Gantoise a un véritable chantier devant elle pour reconstruire après des Play-offs calamiteux. Pour ce faire, Sam Baro va faire appel... à Michel Louwagie.

Michel Louwagie, ancien CEO de La Gantoise, n'a jamais vraiment quitté la Planet Group Arena : cette saison, il était encore conseiller de la direction des Buffalos. Mais son contrat se terminait ce 30 juin et on pensait que l'ère Louwagie touchait donc bel et bien à sa fin.

Le Nieuwsblad, cependant, nous apprend que Sam Baro ne compte pas se séparer de l'expertise de Louwagie de sitôt. Le propriétaire américain de La Gantoise aurait décidé de continuer à collaborer, et cette fois de manière plus intensive, avec l'ex-CEO du club.

Michel Louwagie sera chargé d'analyser les besoins du noyau actuel pour régler la situation, et notamment de travailler à la facilitation des transferts sortants. Il travaillera avec Kjeld Fort en tant que "conseiller commercial", tandis que Arnar Vidarsson sera chargé des transferts entrants.

Louwagie pourrait également avoir son mot à dire dans le choix du nouvel entraîneur de Gand. Danijel Milicevic a été licencié après des Play-offs désastreux, et ce alors qu'il avait un contrat le liant jusqu'en 2028 à la Planet Group Arena.

Michel Louwagie voudrait apparemment trouver un entraîneur ramenant une discipline de fer dans le vestiaire gantois, qui faisait défaut toute cette saison. C'est dans cette optique que le nom d'Ivan Leko a déjà été cité, mais sans que cela soit vraiment concret.