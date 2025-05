Soulagement pour ce club hennuyer qui obtient la licence et pourra évoluer en D2 ACFF

La RUS Binche avait annoncé ne plus souhaiter demander la licence pour évoluer en D1 ACFF, validant donc administrativement sa relégation. Encore fallait-il obtenir la licence pour les divisions inférieures.

En avril dernier, la RUS Binchoise avait reçu un avis négatif concernant sa licence pour la D1 ACFF. Le club hennuyer n'avait alors pas insisté et préféré accepter la relégation administrative en D2 ACFF. Restait à tout de même obtenir la licence pour la division inférieure.

Après un mois de suspens, la RUS Binchoise a annoncé la bonne nouvelle cette semaine : le club du Centre a bel et bien reçu un avis positif et obtient sa licence pour les divisions 2 et 3 ACFF.

"Le travail de préparation de la saison prochaine en D2 amateurs et chez nos jeunes continue !", se réjouit la RUS via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Sans cette licence, la RUS Binche aurait basculé en P1, ce qui était évidemment le scénario catastrophe pour le club hennuyer. Pas d'inquiétude, donc, après l'avis positif de la commission de contrôle de l'ACFF.