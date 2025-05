Vincent Kompany a déjà à l'oeil un talent belge de 16 ans à peine, qui... n'a pas encore fait ses débuts en équipe A !

Vincent Kompany a naturellement le regard tourné vers le football belge, et aurait déjà à l'oeil un tout jeune talent de 16 ans. Particularité, cependant : il n'a même pas encore joué en équipe A.

D'après les informations de Het Laatste Nieuws, Vincent Kompany aurait en effet noté le nom de Lucca Brughmans (16 ans), gardien du KRC Genk actuellement à l'Euro U17 avec la Belgique. Non pas en vue d'un transfert immédiat, mais bel et bien pour l'avenir.

À Genk, Brughmans est considéré comme le futur tout grand talent dans la longue lignée des portiers formés dans le Limbourg par Guy Martens - Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt et Mike Penders. Brughmans, originaire d'Anvers, est arrivé en 2022 en provenance du PSV et a immédiatement attiré les regards.

Certains disent ainsi que seul Courtois a déjà fait mieux que lui en termes d'explosivité à son âge à Genk. Les comparaisons avec le gardien du Real Madrid sont inévitables, mais rappelons que Vandevoordt, Penders et même brièvement Gaëtan Coucke y avaient eu droit eux aussi.

Le club limbourgeois, cependant, croit fermement en son jeune talent. Brughmans s'entraîne déjà avec l'équipe première aux côtés de Mike Penders et Hendrik Van Crombrugge en tant que troisième gardien. Il est vu comme encore plus talentueux que Penders, acheté 20 millions d'euros par Chelsea.

La première étape sera cependant de devenir le n°1 du Jong Genk en Challenger Pro League, comme Mike Penders avant lui, avant potentiellement de faire ses débuts en équipe A... si Vincent Kompany attend jusque là pour l'attirer en Bavière.