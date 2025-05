Une belle preuve de fidélité : Kevin De Bruyne aurait pu rester en Premier League, mais a refusé

Kevin De Bruyne semble avoir clairement tracé ses plans pour l'avenir. Le milieu de terrain, qui quitte Manchester City, a délibérément rejeté deux offres de la Premier League.

Par respect pour sa période mancunienne, Kevin De Bruyne ne veut en effet plus jouer pour un autre club anglais. On sait que Liverpool et Chelsea s'intéressaient à lui, mais deux autres candidats auraient voulu tenter le coup : selon talkSPORT, Aston Villa et West Ham United auraient même contacté le clan De Bruyne.

Mais KDB aurait refusé l'idée de rejoindre un autre club anglais, restant sur sa position : aucun club de Premier League à part Manchester City. Il opte donc, on le sait désormais, pour l'étranger et le Napoli, où son arrivée devrait bientôt être officialisée.

De Bruyne devrait y signer un contrat de trois ans avec un salaire progressif et des primes de signature. Tout cela devrait être finalisé dans les heures à venir. Le Belge a privilégié le top européen à un transfert en MLS, où le Chicago Fire avait de grands projets pour lui.

L'objectif est de retrouver à Naples son ami Romelu Lukaku, mais cela ne devrait pas se faire sous Antonio Conte, qui pourrait quitter le club à la suite du titre de champion d'Italie conquis le week-end dernier. La Juventus aimerait rapatrier Conte, ce qui ne fera pas plaisir à Lukaku - espérons-le, pas au point de le pousser vers la sortie.

En effet, pour le football belge et pour Rudi Garcia, l'idée de voir De Bruyne et Lukaku travailler leurs automatismes pendant une saison avant leurs adieux communs à la sélection lors du Mondial 2026 est très alléchante...