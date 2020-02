Mignolet est impatient de disputer 6 matchs importants en 19 jours

La deuxième moitié du mois de février sera capitale pour le Club de Bruges qui, sans perdre, a tout de même connu un relatif coup de mou en ce début d'année.

Mais la victoire - certes polémique - contre l'Antwerp a fait du bien au moral des troupes brugeoises, à l'image de Simon Mignolet interviewé par Sporza : "Nous sommes habitués à jouer deux matchs par semaine, c'est donc normal pour nous".

Le Club de Bruges disputera, en effet, 6 matchs importants en 18 jours. Ils se déplacent au Standard ce mercredi soir, devront jouer deux fois Manchester United, et retrouveront Charleroi, mais aussi Genk et Waasland-Beveren. Tout cela entre le 12 février et le 1er mars.

Mais Mignolet est confiant : "Nous avons un noyau en forme, ce qui est assez exceptionnel avec tous les matches que nous avons joués. L'entraîneur peut donc faire tourner et donner du repos aux joueurs qui en auront besoin. Nous sommes toujours actifs sur trois fronts et c'est quelque chose que vous recherchez en tant que joueur de football. Nous attendons donc avec impatience cette période chargée".