Les supporters de Leicester prient pour qu'OHL monte en D1A : "Vous pouvez le faire !"

Le week-end dernier, les supporters des Foxes étaient venus en masse pour assister au match d'OHL contre Lommel.

Ils étaient près de 100 Anglais à traverser la Manche pour supporter leur club "frère" louvaniste. La raison de cette fraternité est plutôt simple. Comme nous l'écrivions la semaine passée, les deux clubs ont le même propriétaire. En effet, lorsque le richissime thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha est décédé dans un accident d'hélicoptère, son fils a repris Leicester et le club de Louvain.

Leicester et OHL sont fiers de cette relation. Ces derniers jours, ils partagent de nombreuses vidéos et mini-reportages sur l'étonnante ferveur qui anime les supporters des Foxes pour le petit club belge. Plusieurs Anglais ayant fait le déplacement s'expriment : "Merci pour l'accueil" commence l'un d'entre eux, "Je souhaite à Louvain le meilleur pour la fin de la saison" enchérit le second. Leur rêve commun : "Qu'OHL soit promu dès cette saison pour être, comme Leicester, dans le premier échelon national... Vous pouvez le faire".