Mathieu Valbuena, en feu avec l'Olympiakos, pourrait y rester plus longtemps

L'ancien international français Mathieu Valbuena s'éclate en Grèce, où il est meilleur passeur du championnat avec l'Olympiakos.

Après avoir fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena, passé également par le Dinamo Moscou et le Besiktas, a retrouvé le plaisir du côté de l'Olympiakos. À 35 ans, l'ex-international français (52 sélections, 8 buts) vit un bel été indien avec 8 buts et 18 passes décisives cette saison avec le leader du championnat grec.

Résultat : alors qu'il lui reste encore un an et demi de contrat, Valbuena a annoncé via Mega Channel qu'il avait trouvé un accord oral avec le président de l'Olympiakos pour prolonger un an de plus. S'il restait jusqu'au terme de son contrat, "Petit Vélo" aurait alors 37 ans et l'hypothèse de le voir finir sa carrière en Grèce serait plausible.