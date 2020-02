Yannick Aguemon pointe un avantage certain pour OHL avant d'affronter l'Union

Pour l'Union Saint-Gilloise, cela risque bien d'être trop court pour la montée. Dès ce vendredi soir, les derniers espoirs pourraient mathématiquement être entérinés.

Les Louvanistes reçoivent l'Union ce vendredi. Les deux équipes restent sur un assez mauvais résultat. OHL s'est incliné au Beerschot dans un match à six points. L'USG a subi une des remontées les plus inattendues de la saison. Alors qu'ils menaient 3-0, ils se sont finalement fait rattrapés (3-3) par un Roulers qui n'avait pourtant plus rien à jouer.

A respectivement quatre et trois points des 3 premiers, USG et OHL jouent leur dernière chance dans cette tranche. Mais l'ailier louvaniste Yannick Aguemon rejette la pression sur tous ses adversaires : "Il y a une grande confiance dans le groupe. Nous savons de quoi nous sommes capables. Surtout, nous avons l'avantage de savoir que nous sommes déjà qualifiés pour la finale tant dis que nos adversaires devront se battre jusqu'à la dernière seconde pour y parvenir" indique celui qui a déjà donné 5 caviars cette saison.