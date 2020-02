Officiel : Nouveau contrat pour Jérémy Doku

Enfin, une bonne nouvelle pour les supporters d'Anderlecht ! Habitués aux informations annonçant une blessure cette saison, les Mauves peuvent se réjouir : l'un de leur grands espoirs a prolongé son contrat jusqu'en 2022.

Le jeune homme de 17 ans, formé au Beerschot puis à Anderlecht, restera théoriquement Mauve jusqu'en juin 2022, minimum. Le rapide ailier droit a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit un goal en championnat et un autre en Coupe de Belgique. Outre ses percussions et le danger récurrent qu'il cause aux défenses adverses, Jérémy Doku a également donné deux caviars à ses équipiers.

Il s'exprime en ces termes sur le site officiel de son club : "En tant que jeune joueur, vous ne pouvez rêver mieux que le RSC Anderlecht. Ici, chaque jeune peut acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Chaque jour, j'apprends quelque chose de mes entraîneurs et de joueurs expérimentés, avec un énorme palmarès, comme Vincent Kompany et Nacer Chadli. De plus, je joue avec des garçons avec lesquels j'ai aussi grandi chez les jeunes. Nous nous comprenons tous très bien et nous nous entendons bien. C'est une étape réfléchie et logique dans ma jeune carrière".