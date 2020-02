Samuel Bastien reconnaît un apport déterminant : "Grâce au meilleur public, on ne laisse rien passer"

Samuel Bastien a encore livré une bonne prestation samedi soir contre l'Antwerp. Mais, comme le souhaite Michel Preud'homme, c'est surtout le collectif qui a pris le dessus sur celui du Great Old.

Sclessin a, comme prévu, réservé un accueil chaleureux pour Didier Lamkel Zé et Steven Defour. L'ennemi juré de Sclessin n'est jamais aussi mauvais que quand il évolue sur son ancienne pelouse. D'ailleurs, Defour n'a jamais gagné au Standard depuis qu'il a quitté les Rouches.

Le milieu de terrain de 23 ans a apprécié cette ambiance et le support du public qui ont permis de donner l'énergie supplémentaire aux joueurs. Toujours actif sur les réseaux sociaux, il félicite ses supporters de la sorte : "Avec vous, on ne laisse rien passer chez nous. Une victoire, les Play-Offs 1 et le meilleur public. Come On You Reds".

Samuel Bastien était de nouveau important dans l'entrejeu liégeois. Il a, comme souvent, cassé les lignes et apporté le danger par ses passes tranchantes, au côté d'un Gojko Cimirot des grands soirs. Bastien aurait pu également faire concurrence au but d'Oularé, si sa frappe lointaine survenue après un somptueux contrôle n'avait pas trouvé les mains de Sinan Bolat.