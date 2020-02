Les esprit carolos déjà tournés vers le Standard : "Se refaire tout de suite"

Battus et frustrés à Bruges, les Zèbres avaient déjà le regard tourné vers leur prochain défi: un choc wallon, à domicile, contre le Standard, prévu dimanche prochain.

Et les protégés de Karim Belhocine devront sans doute s’inspirer de ce qu’ils ont montré au Jan Breydel, surtout en seconde période, pour espérer dompter le Standard, qui reste sur un encourageant six sur six. "Je pense que ce qu’on a montré là, c’est de bon augure pour la suite", se réjouit Dorian Dessoleil.

On sait qu'on sera prêt!

"On doit garder l’état d’esprit qu’on a affiché ces dernières semaines, car c’est le bon", ajoute le capitaine du Sporting. Une volonté affichée également par Frank Tsadjout. "On a vu à Bruges ce qui nous attendait en playoffs 1 et c’est à nous de travailler encore plus pour être prêt à affronter ces défis-là."

Avec la possibilité, dès dimanche prochain, de faire oublier la défaite subie dans la Venise du Nord. "C’est une belle occasion de se refaire tout de suite devant nos supporters. On va désormais préparer ce match et on sait qu’on sera prêt." Et une occasion, aussi, de remonter sur le podium puisque le Standard a subtilisé la troisième place à Charleroi, à la faveur de son succès à l'Antwerp.