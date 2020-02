Un match d'Europa League reporté !

Le match entre Salzbourg et l'Eintracht Francfort ne pourra pas se disputer, comme prévu, ce jeudi soir. Pour cause, une tempête frappe pour le moment l'Autriche. Au moment d'écrire ces lignes, aucune autre rencontre n'est concernée par un report.

Il ne s'agissait pas, de toute manière, de la rencontre au suspens le plus important. En effet, les Allemands l'avaient emporté 4-1 à l'aller. Mais qui sait car, comme l'adage le veut, en Europa League tout est possible. L'UEFA n'a pas encore indiqué de nouvelle date pour cette remise :

Tonight’s UEFA @EuropaLeague round of 32 tie between FC Salzburg and Eintracht Frankfurt has been postponed due to a storm warning...#UEL