Joris Kayembe : "C'est une victoire référence"

Le Sporting de Charleroi a remporté le derby wallon face au Standard de Liège dimanche soir (2-0). Grâce à ce succès amplement mérité, les Zèbres remontent à la troisième place et comptent 51 points au compteur.

Le Sporting de Charleroi a réalisé une très belle prestation contre le Standard. "Nous avons très bien entamé le match et c'est une victoire référence. Il faut se baser sur ce match pour bien terminer la phase classique", confie Joris Kayembe à l'issue de la rencontre.

Les Zèbres ont réalisés un match presque parfait : peu d'occasions concédées, deux buts marqués et une clean sheet. "Le coach avait demandé que l'on soit bien dans le match de la première à la dernière minute. Le bloc est bien resté en place. Nous avons bien répondu face à l'un de nos concurrents en playoffs 1. Maintenant, il faut garder en tête cette bonne prestation et aller de l'avant. Nous disposons d'une très bonne équipe où tout le monde se sent concerné. C'est la force de Charleroi", souligne l'ancien joueur du FC Porto et FC Nantes.

Le Standard n'a pas été capable de mettre Charleroi en difficulté ce dimanche soir. "Nous les avons mangés au milieu de terrain et cela a payé. Samuel Bastien ? Il était triste à la fin de la rencontre, mais je ne l'ai pas encore chambré. Je le ferai demain", explique le Zèbre en souriant.

Il reste deux matchs avant la fin de la phase classique et le début des playoffs 1. "Nous allons essayer de bien terminer cette première étape. Après, il faudra bien entamer les playoffs et montrer que nous ne sommes pas là par hasard", conclut Joris Kayembe.