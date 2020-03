Southgate impatient de retrouver les Diables Rouges : "Nous vous admirons"

Le sort a voulu que Three Lions et Diables Rouges se rencontrent à nouveau.

Après deux défaites contre la Belgique durant la Coupe du Monde, l’Angleterre aura l’opportunité de prendre sa revanche cet automne, dans le cadre de la Ligue des Nations. Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, semblait plutôt ravi au micro de Sporza :

"Nous connaissons les qualités des joueurs belges. De nombreux Diables Rouges évoluent dans notre Premier League et nous les voyons souvent à l'œuvre. Nous admirons les Belges et leur équipe. Ce sera un test difficile pour nous". Et Southgate de conclure, sourire aux lèvres : "C’est vrai que les deux dernières fois, nous n’avons pas eu vraiment de succès".