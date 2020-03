🎥 Après un nouveau but exceptionnel, Kylian Mbappé est en passe de battre de nombreux records

Le jeune Champion du Monde a inscrit son trentième but de la saison, toutes compétitions confondues, ce mercredi soir.

30 buts en 32 matchs - 11 lors de ses 11 dernières apparitions -, Monsieur un but par match n'en finit pas d'écoeurer ses adversaires. Ce mercredi soir, dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, Kylian Mbappé a inscrit un nouvel hat-trick. Son deuxième but a attiré tous les regards ; un solo de 70 mètres, passement de jambes, une accélération, une feinte de frappe, trois adversaires dans le vent, avant de crucifier les Lyonnais :

La saison passée, le jeune Français avait inscrit 39 buts. S'il continue sur sa lancée, il risque bien de battre son record personnel. Mais, pas seulement... Avec 130 buts inscrits chez les pros, alors qu'il n'a que 21 ans, il est déjà en passe de rejoindre de nombreuses légendes offensives.