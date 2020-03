Le retour en grâce d'un ancien titulaire indiscutable à Mouscron?

Titulaire intouchable pendant toute la première partie de saison, le Portugais avait quitté le onze de base mouscronnois. De retour sur la pelouse contre Waasland-Beveren il espère désormais se réinstaller dans l'équipe-type de Bernd Hollerbach.

Étonnante trajectoire que celle de Diogo Queiros à l'Excel Mouscron cette saison. Grand espoir du football portugais, le défenseur central était arrivé en toute fin de mercato, et il n'a eu besoin que de quelques jours pour séduire son coach. Le 30 août, à Malines, il glanait sa première titularisation, et deux semaines plus tard, il inscrivait son tout premier but en Belgique, dans un 'derby', contre Courtrai.

Diogo Quieros avait inscrit son premier but contre Courtrai.

Le début d'une belle aventure pour Diogo Queiros qui a continué à enchaîner jusqu'à la trêve. 16 rencontres consécutives sans manquer la moindre minute de jeu: le Portugais était devenu un incontournable de l'effectif de Bernd Hollerbach.

Mais la trêve, l'absence du coach et, surtout, l'arrivée à Mouscron de Lasse Sobiech ont changé la donne. Depuis la reprise, Diogo Queiros n'a participé qu'à trois des huit rencontres disputées par l'Excel et, samedi, il a mis fin à une série de quatre rencontres sans jouer. "C’était une période un peu différente pour moi et ça fait du bien de retrouver le onze de base et je vais travailler avec l’espoir de rester dans l’équipe", explique-t-il.

Je ne me concentre pas sur le passé.

Une période assurément compliquée pour un joueur de son âge (20 ansà, prêté par le FC Porto pour grappiller du temps de jeu et gagner de l'expérience. Mais Diogo Queiros n'est pas du genre à ressasser le passé... "Ça fait partie du foot, je ne me concentre pas sur le passé, mais sur les matchs à venir et les prochains défis", insiste-t-il.

Aligné... dans l'entrejeu samedi dernier, Diogo Queiros espère donc enchaîner, dimanche, à l'Antwerp. Avant une nouvelle sélection avec les espoirs portugais? "Je n’y pense pas, je me concentre sur le match à l’Antwerp et on verra si je suis appelé avec le Portugal", répond-il.