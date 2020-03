Europa League : Manchester United fait un grand pas vers les quarts, Francfort prend l'eau à domicile

Malgré l'épidémie de coronavirus, les rencontres d'Europa League se tiennent pour la plupart bel et bien ce jeudi soir. Manchester United et le FC Bâle ont fait un grand pas vers les quarts de finale.

LASK Linz 0 - 5 Manchester United

Tombeurs du FC Bruges en seizièmes de finale, les Red Devils se déplaçaient chez l'une des surprises de la compétition ce jeudi, les Autrichiens du LASK Linz. Dans un stade vide suite aux mesures de prévention liées à l'épidémie de coronavirus, Manchester United a fait un (très) grand pas vers la qualification pour les quarts : grâce notamment à un très joli but d'Odion Ighalo, ManU s'est imposé 0-5 face à un Linz qui a pris l'eau en seconde période.

Daniel James et Juan Mata tueront en effet le match aux 58e et 82e minutes, avant que les arrêts de jeu ne scellent (probablement) le sort du LASK Linz via deux nouveaux buts signés Mason Greenwood et le Belgo-Brésilien Andreas Pereira.

Nouvelle passé décisive de Bruno Fernandes et super but de Ighalo.

1-0 pour MU.

Nouvelle passé décisive de Bruno Fernandes et super but de Ighalo.

1-0 pour MU.

Eintracht Francfort 0 - 3 FC Bâle

On sait que le FC Bâle ne sera pas autorisé, la semaine prochaine, à recevoir l'Eintracht Francfort sur le territoire suisse à cause de l'épidémie de coronavirus. Qu'à cela ne tienne : les Suisses ont décidé de faire le travail dès ce match aller en allant largement l'emporter sur la pelouse de Francfort (0-3). Campo, Bua et Frei se chargeront des buts de Bâle.

Istanbul BB 1 - 0 FC Copenhague

Les leaders du championnat turc et leurs nombreuses vieilles connaissances (Demba Ba, Martin Skrtel, Gaël Clichy, Robinho monté au jeu...) jouaient quant à eux devant leur public, fait rare cette semaine dans les conditions que l'on sait. Cela ne leur aura cependant pas permis de prendre un avantage significatif puisqu'il aura fallu attendre un penalty à la 88e (transformé par Visca) pour l'emporter 1-0.