Romelu Lukaku en confinement à Milan : "Hier, j'ai failli devenir fou"

L'Italie est particulièrement touchée par l'épidémie de covid-19, le pays tout entier est en quarantaine. Romelu Lukaku qui est enfermé dans son appartement à Milan depuis environ neuf jours n'échappe bien sûr pas à la règle.

L'attaquant de l'Inter ne communique avec ses proches que par vidéo, une situation de plus en plus compliquée pour le buteur : "Hier, j'ai failli devenir fou. Je ne peux pas sortir, je ne peux même pas aller faire les courses. Je suis ici depuis neuf jours maintenant. C'est difficile, ma famille me manque, jouer me manque, la vie normale en gros, ce qu'on fait d'habitude en temps normal", a confié le Diable Rouge lors d'une conversation vidéo avec l'analyste et ancien buteur anglais Ian Wright.

Lukaku peut compter sur le soutien de son club durant cette période d'isolement : "Tous les jours, mon déjeuner est livré à mon domicile par un employé du club, vu que chaque joueur suit un régime sportif strict."

Enfin, le club veille à ce que chaque joueur garde la forme : "La plupart des joueurs vivent au centre de Milan, en appartement. Donc le club a fait livrer un vélo d'appartement à chacun."

De quoi se défouler au quotidien en attendant.