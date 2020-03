Tielemans, nouveau patron des Diables ? "Je ne suis plus un nouveau venu, mais ..."

Youri Tielemans a pris une nouvelle ampleur en sélection et semble devenu l'option n°1 au milieu en cas d'absence de Witsel ou De Bruyne, titulaires indiscutables.

L'ancien joueur d'Anderlecht s'est exprimé à ce sujet dans un entretien avec Sport Foot Magazine : "Mes prestations ont fait que mon rôle dans le groupe a évolué, je ne suis plus le petit jeune qui débarquait sur la pointe des pieds en mai 2015", reconnaît Youri Tielemans. "J'ouvrais de grands yeux ! Maintenant, je ne dirais pas que je suis installé mais mes bons matchs accumulés m'ont offert un autre statut ces dernières années".

Mais de là à se voir devenir le "patron" des Diables ? "Il ne faut pas aller trop vite. C'est à moi de me faire cette place. Même si j'ai été habitué à occuper ce rôle de leader dans les équipes d'âge par lesquelles je suis passé à Anderlecht", rappelle-t-il. "Aujourd'hui, quand un nouveau arrive, j'essaie de le mettre à l'aise le plus vite possible, mais je ne suis pas le seul à le faire".