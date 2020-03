Jacky Mathijssen se confie concernant François Sterchele

Jacky Mathijssen s'entendait très bien avec François Sterchele pendant son séjour au Club de Bruges. L'attaquant qui est mort dans un accident de voiture était proche de Mathijssen.

"Nous avions un super groupe au Club de Bruges. Mais quand j'ai appris qu'il avait acheté une Porsche Cayman, je suis allé lui parler. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Beaucoup de joueurs avaient une voiture plus volumineuse, plus grande, dans laquelle ils étaient un peu mieux protégés. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver", a confié Mathijssen à Het Nieuwsblad.

Mais Sterchele n'aimait pas cela à l'époque. "Coach, cette voiture est le rêve d'un garçon", a-t-il déclaré. "Je vais la conduire pendant six mois, puis je la rangerai. Alors j'achèterai une voiture de papa comme la vôtre". Je m'en souviendrai toujours. Il avait une personnalité unique. Il était si charmant que tu ne pouvais pas t'énerver", a conclut Jacky Mathijssen.