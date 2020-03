L'Excel Mouscron sollicite les internautes pour désigner son XI de légende

En ces temps de confinement et de suspension des compétitions et entraînements sportifs, les clubs en profitent pour se prêter à divers jeux, échanges avec les internautes, et retours sur des moments historiques.

Ainsi, plus tôt dans la journée, le Club de Bruges partageait des images d'archive de son premier titre de Champion de Belgique obtenu il y a tout juste cent ans. A présent, l'Excel Mouscron propose à ses supporters, et à tous les internautes amateurs de foot belge d'ailleurs, de l'aider à désigner son XI de légende. Les Hurlus proposent un 4-3-3 mais invitent les répondants à faire preuve de créativité et d'imagination. Sans vouloir vous influencer, sinon vous aider, on rappellera simplement qu'Anice Badri est le meilleur buteur du club de la dernière décennie, avec 23 perles inscrites. Et Dimitri Mohamed le joueur ayant disputé le plus de rencontres pour l'Excel (201, pour 13 buts et 13 assists). Mais Mouscron de rappeler qu'est également prise en compte la période de l'Excelsior. Les internautes pourront donc remonter plus loin dans le temps. C'est à VOUS de créer votre 1️⃣1️⃣ de légende du Royal Excel(sior) Mouscron ! 🌟



À vous de jouer ! 👍🏼#OnzeDeLegende pic.twitter.com/A3hbJTlKw8 — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) March 21, 2020