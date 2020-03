Le Bayern Munich lorgne...Marc-André ter Stegen !

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet la planète entière. On ne sait pas encore quand le football pourra reprendre, mais on sait déjà que le mercato estival sera impacté.

Cette pandémie et cette mise à l'arrêt du football empêche certains clubs de boucler des dossiers importants de prolongation de contrat. C’est le cas du FC Barcelone et de son portier Marc-André ter Stegen, ous contrat jusqu’en 2022. Le gardien allemand a refusé la première offre du club catalan, et cette nouvelle aurait poussé le Bayern Munich à venir aux nouvelles, selon Sport.

Le club bavarois aurait déjà contacté le gardien du Barça, très bon et régulier depuis plusieurs saisons maintenant. Le champion d'Allemagne possède pourtant son rival en sélection, Manuel Neuer. Mais ce dernier, depuis sa grave blessure survenue lors de la saison 2017-2018, a eu du mal à revenir à son meilleur niveau et a surtout été critiqué en interne. Le Bayern ne souhaiterait pas lui offrir une prolongation de contrat et la possibilité de récupérer Ter Stegen apparaît dès lors comme une opportunité à ne pas rater.