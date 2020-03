🎥 Il y a exactement douze ans, Witsel marquait pour ses débuts avec les Diables Rouges

Dans cette rencontre, Witsel est monté au jeu à la place de Stijn De Smet à la mi-temps. Le Maroc menait au score (0-2) mais après cinq minutes de la deuxième mi-temps, Witsel trouvait le chemin des filets pour planter son premier but sous la vareuse nationale.

Les visiteurs l'ont cependant emporté 1-4.

Douze ans plus tard, Witsel compte 105 matchs et neuf buts.

