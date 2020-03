Obafemi Martins sort de sa retraite et effectue un come back !

L'ancien joueur de l'Inter Milan et de Newcastle Obafemi Martins s’était retiré du football depuis plus de deux années après des passages à Levante, aux Seattle Sounders en MLS et à Shanghai Shenhua en Chine. Mais le natif de Lagos va rechausser les crampons puisqu'il vient d’atterrir en Chine pour s’engager avec son ex club.

C’est le média chinois Titan Sports qui l’annonce, relayé par Sky Italia, Obafemi Martins est en passe de s’engager avec le Shanghai Shenhua où il avait inscrit la bagatelle de 32 buts en 59 matchs entre 2016 et 2018. Il vient pour remplacer Odion Ighalo, prêté à Manchester United.

Obafemi Martins returned to Shanghai a year after departure. The 35-year-old Nigerian striker is set to sign another contract with Shanghai Shenhua, where he played between 2016 and 2018. Under Choi Kang-hee, he is expected to replace Odion Ighalo as Kim Shin-wook's substitute. pic.twitter.com/uJ7wBoKHt7