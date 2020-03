Un Anderlechtois et un futur joueur de Pro League dans les jeunes pépites à suivre

Le site Goal.com a publié son classement annuel des pépites à suivre. Un seul joueur belge s'y est taillé une place cette saison, ainsi qu'un joueur que notre D1A devrait découvrir la saison prochaine.

La première entrée du top 50 qui nous concerne est en effet le futur joueur du KV Courtrai Luqman Hakim, 49e du classement et qui est considéré comme l'un des plus grands talents du football asiatique. Le Malaisien de 18 ans devait rejoindre le KVK dès maintenant mais la crise du coronavirus a placé le transfert en attente.

Bien plus haut dans le top 50, on retrouve le Diable Rouge et prodige d'Anderlecht Yari Verschaeren, 18 ans également et qu'on ne présente déjà plus en Belgique. Le jeune du RSCA est présent dans ce classement de Goal pour la seconde année consécutive. La blessure subie cette saison par Verschaeren a stoppé son ascension, mais la longue interruption du championnat lui permet au moins de revenir dans le coup sans pression.

Le Real Madrid et le Barça au sommet

Le n°1 du classement est le talentueux Rodrygo (19 ans), arrivé contre 45 millions d'euros et qui a notamment marqué les esprits en inscrivant un triplé en Ligue des Champions face à Galatasaray. Il est suivi par le prodige du FC Barcelone, Ansu Fati (17 ans), qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à inscrire un doublé en janvier dernier contre Levante.

Le podium est complété par Mason Greenwood, sensation de Manchester United et déjà auteur de déjà 12 buts pour les Red Devils à seulement 18 ans.