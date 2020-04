Jan Vertonghen toujours plus proche de la sortie à Tottenham

Plus les jours passent, plus Jan Vertonghen s'éloigne de Tottenham.

Les chances de voir Jan Vertonghen porter le maillot des Spurs la saison prochaine diminuent. En fin de contrat, le défenseur des Diables Rouges n'a pas trouvé d'accord avec la direction londonienne. Selon Football Insider, qui cite des sources internes du club, le Belge aurait décliné une offre de prolongation d'un an.

Jan Vertonghen préférerait s'engager à plus long terme et risque donc bien, après huit belles saisons chez les Spurs, d'aller tenter sa chance ailleurs dès l'été prochain. Parmi les candidats, l'Ajax et l'Inter semblent, pour l'instant, les deux pistes les plus avancées. Mais d'autres candidats pourraient s'ajouter à la liste si ce départ se confirme.