Zetterberg après son licenciement à Anderlecht: "Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place après l'arrivée de Kompany"

Pär Zetterberg a récemment été mis à la porte du côté d'Anderlecht.

Dans une interview accordée à Sport/Foot Magazine, Par Zetterberg est revenu sur son licenciement et ses derniers mois au sein du Sporting d'Anderlecht.

"Au début, je faisais principalement partie du comité de transfert. J'ai vraiment aimé réfléchir avec ces gens. Mais l'arrivée de Vincent Kompany a bouleversé ces plans", explique-t-il

"À partir de ce moment-là, je n'ai plus été impliqué dans le processus de réflexion et on m'a demandé d'entraîner les attaquants. Cette saison, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Vlap, vu qu'il avait des doutes sur lui à certains moments. J'ai également travaillé occasionnellement avec Doku et Amuzu. Je suis fier de ce travail et j'ai apprécié le fait d'être en contact direct avec les joueurs."

Et d'ajouter, "en fait, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place après l'arrivée de Kompany. J'aimais ce que je faisais, mais mon rôle n'était plus celui que j'avais en tête. J'ai progressivement commencé à me poser des questions".