Jonathan David cité ... au FC Barcelone !

La Gantoise sait qu'il sera très difficile, voire impossible de garder Jonathan David. Les candidats acquéreurs seront nombreux et l'un d'eux pourrait être très prestigieux : le FC Barcelone est cité par la presse espagnole !

Ainsi, le média assez réputé El Mundo Deportivo voit en Jonathan David l'un des plus grands talents d'Europe et en fait une option réaliste pour le FC Barcelone ; en Une de leur site internet, on trouve ainsi ce gros titre : "Jonathan David se rapproche de Barcelone, et ce n'est pas juste un buteur" - même si le Canadien est également décrit comme ... "le nouveau Haaland", rien que ça.

"Il est incroyablement rapide, sait où se trouve le but", lit-on. Pour le média espagnol, David serait même le remplaçant idéal de Luis Suarez. Pourtant, des grands noms circulent, notamment Lautaro Martinez ; le Barça peut-il se permettre de tenter un "coup" comme David plutôt que de transférer une star ?

Le Mundo Deportivo rappelle que des offres venues du PSV Eindhoven, d'Arsenal, du Bayern Munich, de Porto ou encore d'Everton ont déjà été reçues par La Gantoise. Un départ de Jonathan David (20 ans) semble en tout cas inéluctable ...