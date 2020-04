Marc Overmars compare la fédération néerlandaise ... à Donald Trump

L'ancien international néerlandais Marc Overmars a fortement critiqué la fédération néerlandaise de football, la KNVB, pour son manque de réactivité dans la crise du coronavirus.

Marc Overmars, aujourd'hui directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, a ainsi pointé du doigt la fédération néerlandaise pour ne pas avoir annoncé l'arrêt définitif de l'Eredivisie dans le cadre de la crise du coronavirus. La KNVB a en effet annoncé qu'elle tenterait de terminer la saison pour le 3 août au plus tard.

"Plus de 100 personnes meurent chaque jour du virus aux Pays-Bas et il est question d'argent", regrette Overmars dans De Telegraaf, avant une comparaison forte : "La KNVB et l'UEFA, comme Donald Trump, estimaient l'économie plus importante que le football. Nous ne sommes pas dépendants des droits télévisés aux Pays-Bas, comme en Espagne ou en Angleterre. L'UEFA a fait pression sur les fédérations pour jouer quel qu'en soit le prix", conclut-il.