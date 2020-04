Wouter Biebauw sceptique sur l'avenir de la D1B : "C'est la fin de ce format"

Wouter Biebauw a, en tout, évolué 10 saisons durant à Roulers. Si son club devait jouer les play-offs 3 contre Lokeren, les deux équipes auraient pu se rencontrer à dix reprises cette saison.

La faute à un format absurde, selon le portier de Roulers : "Jouer quatre fois contre n'importe quelle équipe lors de la saison régulière, personne ne veut cela" s'avance-t-il dans un entretien avec Sporza. "Je pense que l'actuel format de la D1B arrive à son terme".

D'autant plus que, comme nous le suggérions plus tôt dans la journée (lire : Micmac en Pro League : la fin de la D1B ? Trop peu de clubs ont obtenu leur licence), le fait que la moitié des clubs n'ont pas encore obtenu leur licence remet d'autant plus en question le format, et même la compétition en elle-même. Le portier de 35 ans, qui a encaissé 49 buts cette saison, confirme : "Je pense que la crise du coronavirus peut, en effet, ruiner beaucoup de choses".