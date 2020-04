Le RSC Anderlecht envisage de reprendre les entraînements !

Comme le Racing Genk, le RSCA compterait reprendre les entraînements dans les mesures du possible.

C'est La Dernière Heure qui rapporte l'information : le RSC Anderlecht aurait prévu de reprendre les entraînements dès que possible, dans le respect des règles de distanciation sociale et de sécurité liées au coronavirus. Vincent Kompany y tient personnellement, et les joueurs ont reçu la consigne de s'y préparer. Plusieurs réunions ont eu lieu sur le sujet ; Frankie Vercauteren, lui, n'est pas convaincu du bien-fondé de cette éventualité.

Une drôle de décision à quelques semaines de ce qui devrait être l'annonce de la fin définitive du championnat (qu'on s'attend à voir prononcée le 24 avril, date du Conseil d'Administration de la Pro League), mais qui n'est pas une première : le Racing Genk a également fait part de ses intentions de reprendre le chemin des entraînements au cas où le football puisse reprendre ses droits en Belgique. Notons cependant quelques inconnues, surtout liées au cas des joueurs à l'étranger dans leur famille et dans l'impossibilité de revenir à Neerpede ...