Westerlo ne veut pas des Espoirs en D1B : "Ce serait fausser la compétition"

L'hypothèse de voir les Espoirs évoluer en D1B n'est pas pour plaire à Westerlo.

Wim Van Hove, directeur général du KVC Westerlo, s'est ainsi exprimé clairement dans les colonnes du Nieuwsblad : l'arrivée des équipes U21 en D1B dans le cas où trop peu d'équipes obtiendraient leur licence n'est clairement pas pour lui plaire. "Ce serait une falsification totale de la compétition ! Les équipes Espoirs joueraient à leur meilleure niveau une semaine, mais pas la suivante parce que certains seraient appelés en équipe A", pointe-t-il.

"Et si vous jouer pour la montée, vous seriez bien malheureux de jouer contre l'équipe Espoirs au complet. Un match peut faire la différence. Je comprends les intentions des clubs, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. On ne passe que d'une mauvaise solution à une autre", estime Van Hove, qui pense également que le public ne s'y retrouverait pas. "Qui viendra voir l'équipe B d'un grand club ? D'autant plus à l'extérieur ... Qu'ils aillent demander leur avis aux Pays-Bas, où ça se passe de cette façon : personne n'est content".